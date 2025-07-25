Kerem Bürsin'li Çarpıntı dizisinden ilk kareler geldi

Star TV ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "Çarpıntı" dizisinin çekimleri resmen başladı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin'in oturduğu dizi, merak uyandıran konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

KEREM BÜRSİN'Lİ ÇARPINTI'DAN İLK KARELER

Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'den oluşan deneyimli senaryo grubu tarafından kaleme alınan "Çarpıntı"nın ekibi, çekimlere başlamadan önce bir araya gelerek okuma provası yapmıştı. Dizide Aras karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin de bugün sete çıkarak ilk sahnelerini tamamladı. Setten paylaşılan ilk kareler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek dizinin heyecanını artırdı.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU

"Çarpıntı", izleyiciyi hayata tutunma mücadelesiyle dolu, kesişen hayatların ve sırlarla örülü bir ailenin derinliklerine taşıyacak. Hikaye, bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde beklenmedik bağların ve buradan filizlenen aşkların ekrana yansımasını konu alıyor. Sürükleyici anlatımıyla şimdiden merak uyandıran dizi, dram ve gizem unsurlarını bir araya getirecek.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan "Çarpıntı", geniş ve deneyimli oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.