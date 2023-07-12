Kevin Costner’ın eşine ödeyeceği nafaka tutarı belli oldu: Aylık 129 bin dolar...

"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı. Ünlü oyuncunun, Christine Baumgartner'a ne kadar nafaka ödeyeceği ortaya çıktı.

Aylık 129 bin 755 dolar ödeyecek

68 yaşındaki Costner, Baumgartner'a aylık 129 bin 755 dolar ödeyecek. ABD basınına göre ünlü oyuncu, Christine Baumgartner'in talep ettiğinin yarısı olan miktarı ödeyecek. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği bildirildi.

Aylık nafakanın 68 yaşındaki Costner'ın daha önce ödemeyi planladığı miktarın çok üzerinde olduğu kaydedildi. Çiftin 16, 14 ve 13 yaşındaki üç çocuğunun okul ve sağlık masrafları ise eşit olarak paylaşılacak.

Mahkeme daha önce 49 yaşındaki Christine Baumgartner'in evlilikleri döneminde Costner'la yaşadığı evi boşaltması talebini kabul etmişti. Karşılıklı suçlamalarla yılan hikayesine dönen boşanma davasında iki ismin de evi boşaltmasına karar verilmişti, ancak Christine Baumgartner, henüz evden ayrılmadı.