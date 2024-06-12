Kevin Spacey ağlayarak anlattı: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var
Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve evine haciz geldiğini söyledi.
Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, katıldığı programda çok fazla borcu olduğunu söyleyerek ağladı.
Fotoğraf: Getty
Piers Morgan Uncensored programına konuk olan Spacey, yasal süreçler nedeniyle milyonlarca dolarlık borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, neredeyse hiç parası ve kalıcı evi olmadığını belirtti.
Fotoğraf: Getty
64 yaşındaki ünlü isim, "Bu hafta Baltimore'da yaşadığım eve haciz geldi ve açık artırmayla satılacak. Şu anda nerede yaşayacağımı bilmiyorum. Borcumu ödeyemiyorum" dedi.
Fotoğraf: Getty
Sunucu Piers Morgan'ın "İflas mı ettiniz?" sorusu üzerine Spacey, "Birkaç defa iflasımı ilan etmeyi düşündüm ama en azından bugün için bunu atlatmayı başardık. Yeniden ayağa kalkacağım" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Getty