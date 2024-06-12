Kevin Spacey ağlayarak anlattı: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var

Sunucu Piers Morgan'ın "İflas mı ettiniz?" sorusu üzerine Spacey, "Birkaç defa iflasımı ilan etmeyi düşündüm ama en azından bugün için bunu atlatmayı başardık. Yeniden ayağa kalkacağım" ifadelerini kullandı.

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