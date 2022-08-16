Khloe Kardashian ikinci kez anne oldu

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile buzları eritmişti. İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez çocuk sahibi oldu.

TAŞIYICI ANNE KARARI

İlk çocuğuna hamileliğinde Thompson'ın ihanetine uğradığını öğrenince ayrılan, ardından yeniden bir araya gelen çiftin, ikinci çocuklarının taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği öğrenildi. People Dergisi, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Öte yandan Khloe Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.

İHANET İLİŞKİYİ BİTİRMİŞTİ

Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile aldattığı ortaya çıkınca işler değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu kanıtlanmıştı.

Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" demişti.