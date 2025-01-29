Khloé Kardashian'ın 'Bob' model saçlarına beğeni yağdı
Uzun zamandır kahve tonlarında uzun saçlarıyla gördüğümüz Khloe Kardashian, radikal bir karar alarak saçlarını kısa kestirdi.
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Keeping Up with the Kardashians'ı izleyediyseniz, onu küllü sarı veya koyu kahverengi saç rengiyle ilişkilendirmeniz oldukça normaldir.
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Ancak son yıllarda, 2022 Met Gala'daki platin sarısı lob'u gibi daha cesur saç renkleri de deniyor.
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Kardashian'ın saçları için 'yeni yıl, yeni saç' atasözü sonunda geldi gibi görünüyor. Çünkü şık kısa bir saç kesimiyle karşımıza çıktı.
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İŞTE YENİ KHLOE
Instagram sayfasından yeni saç kesimini paylaşan Khloe Kardashian'a kısa sürede beğeni yağdı. Ünlü televizyoncunun şık kesimi oldukça beğenildi.