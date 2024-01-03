Kibariye'den istismar itirafı: 13 yaşındayken cacığıma uyku ilacı attı

Ünlü şarkıcı Kibariye, bir YouTube programına konuk oldu. Programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan şarkıcı 13 yaşında maruz bırakıldığı istismarı anlattı.

'DÜĞMELERİM FALAN YIRTILMIŞ'

'Kötü muameleye maruz kaldın mı?' sorusuna Kibariye şunları söyledi:

''Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez.''

KİBARİYE: BABAM BENİ ÇOK DÖVDÜ

Ünlü şarkıcı babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddete maruz kaldığını şu sözlerle anlattı: "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim" ifadelerini kullandı.''