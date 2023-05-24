Kim Kardashian, anneliğin zorluklarını anlattı

Gösteri dünyasının ünlü ve sansasyonel isimlerinden biri olan Kim Kardashian, annelikle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kardashian, dört çocuk annesi olmanın ne demek olduğunu samimi bir şekilde anlattı.

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten geçtiğimiz sene resmen boşanmıştı. Mahkeme belgelerinden 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçinin, dört çocukların velayetini paylaşacakları öğrenilmişti.

Geçtiğimiz gün katıldığı 'On Purpose' adlı podcast programında çocukları North (9), Saint (7), Chicago (5) ve Psalm (4) hakkında konuşan ünlü isim, bekar bir anne olmanın zorluklarından bahsetti.

"Evimde bir kasırga çıkmış"

"Uyuyana kadar ağladığım geceler oluyor. Sanki evimde bir kasırga çıkmış gibi. Çocuklarım bazen kavga ediyorlar ve evde bana yardım edecek kimse yok. 'İyi polis-kötü polis'i oynamak sadece bana düşüyor. Anneliğe ne kadar hazır olduğunuzu düşünürseniz düşünün, aslında asla hazır olamıyorsunuz. Ama anneliği çözeceksiniz ve çözdüğünüz gün, bunu atlattığınız için kendinizle gurur duyacaksınız."

"Orta sınıfmış gibi davranıyor"

Bu samimi açıklamalarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Kardashian'ı 'orta sınıfmış gibi davrandığı' ve bekar bir anne olarak yaşadığı zorluklardan şikayet ettiği için eleştirdi.