Kim Kardashian, Antik Roma döneminden bir heykeli mi kaçırdı?

Geçtiğimiz günlerde, ABD Hükümeti Kim Kardashian’dan heykelin haklarından feragat etmesini talep etti. Bu talepten sonra Kardashian'ın İtalya'dan çalınan bir Antik Roma heykelini satın aldığını inkâr ettiği iddia ediliyor.

Kim Kardashian ve eşi Kanye West'in 2016 yılında Belçika'daki Axel Vervoordt Galerisi'nden Antik Roma döneminden bir heykeli satın aldığı bildirilmiş. Kim ve Kanye'nin malikânesini de dekore eden aynı sanat uzmanı ve tasarımcı tarafından işlemlerin yapıldığı biliniyor. "Fragment of Myron's Samian Athena" yani Myron'un Samian Athena'sının bir parçası olarak bilinen eser, 1. yüzyıldan 2. yüzyıla geçiş dönemine ait ve kadın bedeninin alt kısmını tasvir ediyor.

Artnet News'e göre heykel, Kim Kardashian’ın ekibinin yanlış belgelerle ithal etmeye çalışmasının ardından 2016 yılında ABD sınırında gözaltına alındı. Şimdi ise eserin İtalya'dan “yağmalandığı, kaçırıldığı ve yasadışı olarak ihraç edildiği” doğrulandı...

İtalya Kültür Mirası Bakanlığı tarafından ABD'ye gönderilen bir arkeolog, heykelin orijinal bir Yunan heykelinin bir kopyasını temsil eden klasik Peplophoros (erken Roma İmparatorluğu) tarzında olduğunu da değerlendirdi. Bakanlık, "Heykelin İtalya'ya iadesi için tüm çabaların gösterilmesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Mahkeme belgeleri, bir gümrük komisyoncusu tarafından sunulan eşyanın faturalarının, biri Almanya'dan diğeri İtalya'dan olmak üzere iki farklı heykeli tasvir ediyor gibi göründüğünü de iddia ediyor.

30 Nisan'da gerçekleşen bir mahkeme ise Kim Kardashian’ı heykelin alıcısı ve ithalatçısı olarak ilan etti ve heykelden vazgeçmesini istedi. Kim Kardashian ise mahkemeye katılımı reddetti ve sözcüsü; “Kim bu parçayı hiç satın almadı ve heykelin varlığını ilk defa öğrendi. Adının kullanılarak izinsiz olarak satın alınmış olabileceğine ve hiç teslim alınmadığı için işlemden habersiz olduğuna inanıyoruz. Soruşturmayı teşvik ediyor ve heykelin hak sahiplerine iade edilmesini umuyoruz.” açıklamasında bulundu.





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