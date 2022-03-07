Kim Kardashian, Balenciaga defilesi için tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı

Kim Kardashian, sıra dışı görünümüyle tekrar ilgi odağı oldu. Kardashian, 6 Mart Pazar günü Balenciaga'nın defilesine Ukrayna'daki olayları desteklemek amaçlı farklı bir kostümle katıldı. Televizyon yıldızı, markanın Sonbahar/Kış 2022 defilesinde Balenciaga yazılı sarı uyarı bandıyla tüm vücudunu kaplattı.

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41 yaşındaki Kardashian, Balenciaga yazılı olduğu sarı uyarı bandından yapılmış vücudu saran bir kedi kıyafeti giydi. Balenciaga logosunu taşıyan bantla vücudunun tamamını kaplayan Kardashian, görünümü uyumlu topuklu ayakkabılar ve banta sarılmış bir el çantasıyla eşleştirdi. Kardashian, kombinini siyah Balenciaga güneş gözlükleriyle tamamladı. Hazırlanma aşamasını sosyal medyadan paylaştı.

Kardashian gösteriyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini vurgulamak için kullanırken Ukrayna bayrağı gömleği giyen yaratıcı yönetmen Demna Gvasalia ile birlikte poz verdi ve Gvasalia, Gürcistan İç Savaşı'ndaki bir mülteci olarak kendi deneyimini yansıttı.

40 yaşındaki Gvasalia, gösteri hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, aynı şeyin kendi ülkemde olduğu ve sonsuza kadar mülteci olduğum 1993'ten beri içimde taşıdığım geçmiş bir travmanın acısını tetikledi. Aslında sonsuza kadar, bu benim içimde kalan bir şey. Korku, çaresizlik, kimsenin seni istemediğinin farkına varma. Ama aynı zamanda hayatta gerçekten önemli olan şeyleri, hayatın kendisi ve insan sevgisi ve şefkati gibi en önemli şeyleri anladım."

"İşte bu yüzden bu hafta bu şovda çalışmak benim için inanılmaz derecede zordu. Çünkü böyle bir zamanda moda, gerçeklikte var olma hakkını kaybediyor. Moda haftası bir tür saçmalık gibi geliyor. Ben ve ekibim üzerinde çok çalıştığım ve hepimizin sabırsızlıkla beklediği şovu iptal etmek hakkında çok düşündüm. Ama sonra bu şovu iptal etmenin pes etmek, neredeyse 30 yıldır beni çok incitmiş olan kötülüğe teslim olmak anlamına geleceğini anladım. Artık benim için önemli olan bir parçamı bu anlamsız, kalpsiz ego savaşına feda edemem dedim" Gvasalia, "Bu gösterinin hiçbir açıklamaya ihtiyacı yok. Korkusuzluğa, direnişe ve sevgi ve barışın zaferine adanmıştır." şeklinde sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gösteri, koleksiyondan neo-fütüristik görünümler giyerken, kar, rüzgar ve şimşekten oluşan yapay unsurlara karşı çalışan modeller ile kıyamet sonrası, bir kışı taklit eden dairesel bir pistte gerçekleşti.