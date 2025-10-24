Kim Kardashian beyin anevrizması geçirdiğini açıkladı
Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, herkesi şaşırtan bir sağlık açıklaması yaptı. Ünlü isim, yakın zamanda beyin anevrizması geçirdiğini itiraf ederek, yaşadığı o zorlu süreci "Hayatımın en zor haftasıydı" sözleriyle dile getirdi.
Kim Kardashian, yeni sezonu yayınlanan The Kardashians programında hayranlarını endişelendiren bir sağlık itirafında bulundu. 45 yaşındaki yıldız, beyin taraması (MRG) sonrası küçük bir beyin anevrizması geçirdiğini açıkladı.
Yayınlanan yedinci sezonun ilk bölümünde yer alan fragmanda Kardashian, “Beynimde küçük bir anevrizma vardı,” diyerek rahatsızlığını izleyicilerle paylaştı. Görüntülerde yıldızın MR cihazına girdiği anlar ve beyin taramalarına ait kareler yer aldı.
Doktorlarının bu duruma “stres kaynaklı” olduğunu söylediğini belirten Kardashian, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı: İnsanlar benim istediğim zaman uzaklaşabileceğimi sanıyor ama öyle değil. Bu hafta hayatımın en zor haftasıydı.
Fragmanın devamında Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın arabada kızının anlattıklarını dinlerken endişelendiği görüldü. Ünlü anne, kızının sağlık sorunları ve yaşadığı psikolojik baskılar karşısında duygusal anlar yaşadı.