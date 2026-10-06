Kim Kardashian çocukları için 5 dadı tuttu

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile birlikteliğinden olan dört çocuğuna bakmak için beş dadısı olduğunu açıkladı.

Milyarder iş kadını, yeni bir röportajında, çocukları North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7) yanındayken her zaman bir dadısının dönüşümlü olarak görev yaptığını söyledi.

ÇOCUKLARI OKULA KENDİSİ GÖTÜRÜYOR

Yardımcıları olmasına rağmen, Kardashian çocuklarını okula götürüp getirenin kendisi olduğunu, her akşam aile yemeğine de katıldığını belirtti.

"SABIRLI VE SEVGİ DOLUYUM"

"Sanırım orta derecede katı bir ebeveynim" diyen 45 yaşındaki realite şov yıldızı, "Son derece sabırlı ve sevgi doluyum. Çocuklarım istediklerinde hâlâ yatağımda uyuyorlar. Her gece çocuklarımla kitap okuyorum" diye konuştu.

2024 yılında bir podcast yayınına katıldığında, birden çok bakıcısı olmasına rağmen çocuklarını büyütürken kendini yalnız hissettiğini itiraf etmişti.