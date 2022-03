Kim Kardashian, Pete Davidson ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Gündeme damga vuran ünlülerden bir diğeri ise Kim Kardashian ve Pete Davidson. İlişkileri ne zaman başladı? İlişkileri nasıl gidiyor? En merak edilen konulardan... Hulu'da gösterime girecek olan yeni reality şovu hakkında konuşan Kardashian, Pete Davidson'un yeni reality şovunda yer alıp almayacağı konusunda da açıklama yaptı.

Verdiği bir röportajda Kim Kardashian, Hulu'da gösterime girecek olan şovu için,“The Kardashians”ta Pete'in yer almayacağını, ancak nasıl tanıştıklarıyla ilgili tüm detayları açıklayacağını açıkladı. Kim Kardashian, konuya ilişkin açıklamada bulundu: “Onunla çekim yapmadım ama ben buna karşı da değilim. Çekim esnasında bir olay olsaydı ve o orada olsaydı, kameralardan kaçması gerektiğini de söylemezdim. O da herhangi bir durumda kameralardan kaçmaz. Zaten nasıl tanıştığımızı, kimin kime ulaştığını ve nasıl olduğunu ve herkesin bilmek istediği tüm detayları anlatacağım. Kesinlikle konuşmaya açığım ve açık bir şekilde tüm gerçekliği yansıtacağım.”

Kim Kardashian ayrıca reality şovunda Kanye West'le olan ayrılığına da yer vereceğini şu sözlerle açıkladı: "Boşanma konusu çok hassas bir şekilde gösterilecek. Kamuoyunun gözü önünde olmak ve herkesin önünde anlaşmazlıklar yaşamak asla kolay değil. Ama hepsini özel olarak halletmeye çalışıyorum. Televizyon programımda çocuklarımın babasını asla eleştireceğimi sanmıyorum. Benim derdim bu değil ve böyle bir durum kendimi asla iyi hissettirmez." ve devam etti "Gerçek şu ki, biz her zaman bir aileyiz. Birbirimize her zaman sevgi ve saygı duyacağız. Kötü zamanlarımız olsa bile, süper pozitif olan pek çok an var. İnsanların işlerin her zaman mükemmel olmadığını, ancak daha iyiye gidebileceklerini görmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum.”