Kim Kardashian ve Kanye West dosyasını araladık: Nasıl başladı? Nasıl bitti? Boşanma sebepleri ne?

Bazı aşklar yarım kalmalı... Kim Kardashian ve Kanye West dosyasını aralıyoruz! İki dev isim ve bu ikilinin her zaman konuşulan ilişkisi. Kimine göre mükemmel aşk kimine göre mutsuz evlilik. Peki ya hangisi? Son zamanlarda gündemden düşmeyen Kim Kardashian ve Kanye West ikilisinin ilişkisini mercek altına aldık. 2003 senesinden başlayan ilişkilerini geçmişten günümüze, North, Saint, Chicago ve Psalm doğumundan önce ve sonrası olarak tüm ayrıntılarıyla inceledik...

2002-2003:

Kardashian ve West, henüz çok popüler olmadığı zamanlarda tanışırlar. Us Weekly dergisine göre, Keeping Up With the Kardashians 10. yıl dönümüne özel programında Kim Kardashian, Ryan Seacrest'a “Onunla sanırım 2002 veya 2003'te tanıştım” dedi. Brandy ile bir şarkı kaydediyordu ve ben Brandy'nin arkadaşıydım. Birlikte bir video çektiler, bu yüzden onu birkaç kez görebilirdim. Arkadaşlarına soruyordu: 'Kim bu Kim Kardashian?' Adımın ne olduğunu bilmiyordu.”

2008:

Kim Kardashian ve Kanye West, Kardashian'ın Prenses Leia gibi giyindiği ve West'in bir Storm Trooper olduğu Star Wars temalı bir videoda birlikte görünüyorlar. 2015'te Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafa şöyle yazdı: “ Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor bugün vizyona girmesinin şerefine, Kanye ve benim yıllar öncesinden eski fotoğraflarımızı paylaşmak istedim!"

2011:

Kardashian aslında 2011 yılının 11 Ağustos'unda Kris Humphries ile evlendi, ancak 72 gün sonra ayrıldılar. (2013 yılına kadar yasal olarak bir boşanma anlaşmasına varamadılar.) Ancak tüm yollar Kanye West'e çıkıyordu. KUWTK yıl dönümü özelinde "Kris Humphries ile evlenmeden hemen önce Kanye ve ben konuşuyorduk ve farklı bir yöne gittim" dedi. “Sanırım ne istediğimi anlamak için bunu yaşamam gerekiyordu. Ayrıldıktan sonra kendimi çok kötü hissettim ve 'Paris'e gel ve defilemi gör' dedi. Bütün bu defileyi sırf benimle çıkmak için düzenlediğine dair şakalar yapıyor. Ben de oraya gittim ve onunla kaldım ve orada çıkmaya başladık. Yemin ederim gittiğim andan itibaren ona deli gibi aşık oldum ve dedim ki, Aman Tanrım, bunu neden daha önce yapmadım? Gerçek aşk böyle bir şeymiş: aşk, eğlence ve gerçek destek.”

2013:

İlk çocukları kızı North West, 15 Haziran 2013'te doğdu. West, Ekim ayında West, Kardashian'a kocaman, boş bir beyzbol stadyumunda dev ekrana "Lütfen evlen benimle!!!" yazan bir mesajla evlenme teklifi etti.

2014:

West ve Kardashian, muhteşem bir İtalyan düğünüyle evlendiler.

2015:

Oğulları Saint, 5 Aralık 2015'te doğdu.

2018:

İkinci kızı Chicago, 15 Ocak 2018'de doğdu.

2019:

Psalm, 10 Mayıs 2019'da doğdu.

2020:

West, cumhurbaşkanlığına aday olma planlarını duyurdu ve 19 Temmuz'da Güney Carolina'nın Charleston kentinde Kardashian ve ailesi hakkında kişisel bilgileri ifşa ettiği bir miting düzenledi. Bu Kardashian'ı oldukça öfkelendirmişti. Ardından West, Kardashian'ın onu “kilitlemeye” çalıştığını ve aslında onunla boşanmak istediğini iddia eden tweetler attı ve ardından bu tweetleri sildi. Bu ortaya çıktıkça West'in akıl sağlığıyla ilgili konuşmalar başladı. Kardashian West, 22 Temmuz'da durumla ilgili sessizliğini bozdu ve Instagram hikayesinde West'in bipolar bozukluğunu ve insanların, medyanın şefkat ve empati göstermesi gerektiğini söyledi.

2021:

Şubat 2021: Çiftin boşanmaya yaklaştığına dair yeni raporlar ortaya çıktı. 19 Şubat'ta Kardashian'ın boşanma davası açtığı haberi yayınlandı.

Haziran 2021: Birkaç ay sonra Kardashian, Keeping Up With the Kardashians'ın iki bölümlük dizi finalinde evliliği sona erdirme nedenlerini açıkladı. 4 Haziran'da yayınlanan birinci bölümde, kız kardeşlerine ağlayarak şu sözleri söyledi: "Her hareketini destekleyebilecek ve onu her yerde takip edebilecek birini hak ediyor. Bunu yapamam…. Üçüncü bir evlilik olduğu için başarısızlık gibi hissediyorum. Kendimi kaybeden gibi hissediyorum. Ama bunu düşünemiyorum bile. Mutlu olmak istiyorum."

Ardından, 10 Haziran'da yayınlanan finalin ikinci bölümünde annesine şöyle söylüyor: “İstediğim her şeyi elde etmek için hayatta çok sıkı çalıştığımı ve beklentilerimi karşıladığımı ve insani olarak mümkün olduğunu düşündüğümden 10 kat daha fazlasını başardığımı hissediyorum, ama bunu onunla yapamıyorum."

Aslında pandemi sırasında gözlerini açan kız kardeşinin ilişkisi oldu. Kardashian, "Her gün Khloé, Tristan ve ben, üçümüz sabah 6'da antrenman yapardık ve karantinada sekiz ay boyunca hep üçüncü biri olarak eşlik ettim. Onları ve paylaşımlarını çok kıskandım" dedi. “O an farkettim ve vay canına, sahip olamadığım küçük mutluluklar ve olaylar var” dedim. Bütün büyük şeylere sahibim. Hayal edebileceğiniz her şeye abartılı bir şekilde sahibim ve kimse bunu asla böyle yapamayacak, bunu biliyorum ve bu deneyimler için minnettarım ama sanırım çok şey ifade edeceğini düşündüğüm daha küçük deneyimlere hazırım.”

Kanye'nin 44. doğum gününde, 8 Haziran'da Kardashian, Instagram'a, West'in ve üç çocuğunun özel bir uçakta çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına, “Mutlu yıllar, seni sonsuza kadar seviyorum!” yazdı. Fakat aynı gün West, Irina Shayk ile görüldü.

Bazı kaynaklar barışma haberlerini öne sürerken bazı kaynaklar ise iş ortaklıklarının olduğunu ve ilişkilerinin bitse bile arkadaş olarak devam edebileceklerini yazdı.

Ekim 2021: 6 Ekim'de Kardashian, bir programa ev sahipliği yaparken ayrılıkları hakkında şaka yapıyor. Kardashian, “Bu hayatta her şey için minnettarım, dürüst olmak gerekirse, tüm zamanların en iyi rapçisiyle evlendim. Sadece bu da değil, bana dört inanılmaz çocuk verdi. O yetenekli, bir dahi olan Amerika'daki en zengin adam." ve devam etti "Ondan boşandığımda, bunun tek bir anlama geldiğini bilmelisiniz. Boşanmanın sebebi onun karakteri."

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilişkisi Kasım ayı sonlarında teyit edilirken, West uzlaşma arzusu hakkında halka açık bir şekilde konuşmaya devam etti. West, 24 Kasım'da bir hayır etkinliği sırasında, "Hatalar yaptık. Hatalar yaptım. Bir koca olarak herkesin önünde kabul edilmeyen şeyler yaptım, ama şu anda, her ne sebeple olursa olsun bugün -bu mikrofonun önünde olacağımı bilmiyordum- ama bu durumu değiştirmek için buradayım." dedi

Elde edilen mahkeme belgelerine göre 10 Aralık'ta Kardashian'ın yasal olarak boşanmış ilan edilmesi ve kızlık soyadının geri verilmesi için yasal adından “West” ifadesinin resmi olarak çıkarıldığı bildirildi.

27 Aralık'ta Kanye West'in kısa süre önce Kardashian'ın sahibi olduğu malikanenin yakınında bulunan Hidden Hills'deki bir mülk için 4,5 milyon dolar ödediği biliniyor.

2022:

Ocak 2022: Ocak 2022'de Kanye West, aktör Julia Fox ile görüşmeye başladı. Ancak West, Kardashian'ı rahat bırakmadı ve Pete Davidson hakkında şarkı yazdı.

Şarkının 14 Ocak'ta yayına girmesiyle aynı zamanlarda, West, bir röportajında eski sevgilisinin evine çocuklarını görmek için girmesine izin verilmediğinden şikayet etti. Ancak kaynaklar, bu iddiaların yanlış olduğunu ve Kardashian'ın ailesi, arkadaşları ve çalışanları ile ilgili sorunlara yol açan habersiz ziyaretlerinin ardından sağlıklı sınırlar koyduğunu söyledi.

15 Ocak'ta West, kızının doğum gününe çağrılmadığını dile getirdi. Bunun üzerine West, Instagram üzerinden kendisine adresin verilmediğini iddia eden bir canlı yayın açtı. Canlı yayında şu sözleri dile getirdi: “Bunu şu an canlı olarak yayınlıyorum çünkü desteğine ihtiyacım var” dedi. "Kim'i aradım, dadılara mesaj attım, Tristan ile telefonda görüştüm, o da Khloe'ye soracağını söyledi. Şu anda kimse bana kızımın doğum günü partisinin adresini vermeyecek ve bu kızımın zihnine onun için orada olmadığımı gösterecek.” dedi, ve ekledi "Ben sadece kızıma halk arasında mutlu bir doğum günü diliyorum." Daha sonra, West, Travis Scott'un adresi paylaştığını ve içeri girmesine izin verdiği için teşekkür eden başka bir video yayınladı.

Kanye West ve Kim Kardashian cephesinde sular şu sıralar hiç durulmuyor bakalım gelecek günlerde neler olacak...