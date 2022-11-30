Kim Kardashian ve Kanye West resmen boşandı: İşte ayrılık koşulları

2004 yılında başlayan bu hikaye tüm dünya tarafından takip edildi; attıkları her adım olay oldu. 2014’te evlenen Kim Kardashian ve Kanye West, 2 yıllık bir kavganın ardından ayrılmayı başardı.

Kim Kardashian, 8 yıl evli kaldığı West’e 2 yıl önce boşanma davası açmıştı. Süre gelen dava dün sonuçlandı.

VELAYETİ PAYLAŞACAKLAR

Mahkemeye sunulan belgelere göre mal paylaşımı ve çocuklarının vesayeti sorunları çözüme kavuştu.

Mahkeme belgelerine 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçi, dört çocukların velayetini paylaşacak.

Ancak TMZ'ye göre; West'in de daha önce Eylül ayında söylediği gibi, çocuklar zamanın yüzde 80'inde annelerinde kalacak.

Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.

Buna ek olarak Kanye West, ayda 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.

yapacak. İkilinin mülkleri ve varlıkları da çiftin evlilik öncesi anlaşmasına uygun olarak paylaştırıldı.

Ayrıca, TMZ'ye göre, boşanma anlaşmasında West, çocuklarına yakın olabilmek için satın aldığı ve Kim Kardashian’ın yaşadığı eve komşu olan 4,5 milyon dolarlık bir evin tapusunu Kardashian'a devrediyor.





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