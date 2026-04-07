Kim Kardashian ve Lewis Hamilton ilişkilerini Ferrari sürüşüyle ilan etti
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikteliği, sosyal medyada paylaşılan karelerle yeni bir boyut kazandı. Reality şov yıldızı Kardashian ile yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton, Tokyo’da gerçekleştirdikleri paylaşımlarla dikkat çekti. İşte detaylar...
Magazin dünyasında bir süredir konuşulan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikteliği, Tokyo’dan paylaşılan karelerle resmiyet kazandı. Lewis Hamilton’ın Japonya Grand Prix'si için şehirde bulunmasını fırsat bilen ikili, yarış hazırlıkları ile çocukların bahar tatilini bir araya getirdi. Kardashian ve Hamilton, Tokyo’nun kültürel duraklarını keşfettikleri ve birlikte özel sürüşler yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
PİSTTEN TOKYO SOKAKLARINA
Lewis Hamilton’ın sosyal medya hesabından paylaştığı video, ikilinin Tokyo’daki ünlü Daikoku otoparkında ikonik bir Ferrari F40 ile vakit geçirdiğini gösterdi. Hamilton’ın, “Yine başlıyoruz, Tokyo Drift Vol. III” notuyla yayınladığı videonun sonunda, Kim Kardashian’ın yolcu koltuğunda oturduğu görüldü. Yüksek hızlı sürüşün ardından Kardashian’ın heyecanı ise şu sözlerle kayda geçti: "Bu çılgınca."
SAMURAY GELENEĞİYLE TANIŞMA
İkili, Tokyo seyahatleri sırasında sadece hız tutkularını değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasını da keşfetti. Ünlü samuray sanatçısı Tetsuro Shimaguchi’den ders alan ikili, bu anları takipçileriyle paylaştı. Kim Kardashian çocuklarıyla birlikte dersten kareler yayınlarken; Hamilton, kendi bireysel çekimlerini paylaşmayı tercih etti.
Hamilton, Kill Bill filminin koreografilerine imza atan Shimaguchi ile çalışmanın kendisi için önemini şu sözlerle aktardı:
"Dojo’ya geri döndüm. Efsanevi samuray sanatçısı Tetsuro Shimaguchi ile ders yapmak inanılmazdı. Kendisi Kill Bill filmindeki tüm kılıç dövüşü sahnelerinin koreografisini yapmış ki bu çılgınca bir şey. Tüm zamanların en sevdiğim filmlerinden biridir. Dersimiz beni çok eskilere götürdü ve küçük bir çocukken karate yaptığım zamanları hatırlattı. Derslere ilk olarak okuldaki zorbalarla başa çıkabilmek için başlamıştım. Bana kendimi savunmayı öğretmekten çok daha fazlasını yaptı; disiplin, saygı ve alçakgönüllülük aşıladı. Yedi yıl boyunca her hafta ders aldım ve her ders sensei’mizin önünde diz çöküp eğilmemizle başlardı. Dün Tetsuro ile olan dersime başlarken ben de aynısını yaptım.
Hayatta bu tarz döngülerin tamamlandığı anlar yaşamak harika. Gençken neden eğilmek zorunda olduğumuzu anlamazdım ama büyüdükçe ve geleneğe saygı duymayı öğrendikçe, bu jestin güzelliğini takdir etmeye başladım. Teşekkürler Sensei ve teşekkürler Tokyo; bu güzellik, kültür ve sıcak karşılama için."