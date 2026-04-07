Kim Kardashian ve Lewis Hamilton ilişkilerini Ferrari sürüşüyle ilan etti

Hamilton, Kill Bill filminin koreografilerine imza atan Shimaguchi ile çalışmanın kendisi için önemini şu sözlerle aktardı:



"Dojo’ya geri döndüm. Efsanevi samuray sanatçısı Tetsuro Shimaguchi ile ders yapmak inanılmazdı. Kendisi Kill Bill filmindeki tüm kılıç dövüşü sahnelerinin koreografisini yapmış ki bu çılgınca bir şey. Tüm zamanların en sevdiğim filmlerinden biridir. Dersimiz beni çok eskilere götürdü ve küçük bir çocukken karate yaptığım zamanları hatırlattı. Derslere ilk olarak okuldaki zorbalarla başa çıkabilmek için başlamıştım. Bana kendimi savunmayı öğretmekten çok daha fazlasını yaptı; disiplin, saygı ve alçakgönüllülük aşıladı. Yedi yıl boyunca her hafta ders aldım ve her ders sensei’mizin önünde diz çöküp eğilmemizle başlardı. Dün Tetsuro ile olan dersime başlarken ben de aynısını yaptım.



Hayatta bu tarz döngülerin tamamlandığı anlar yaşamak harika. Gençken neden eğilmek zorunda olduğumuzu anlamazdım ama büyüdükçe ve geleneğe saygı duymayı öğrendikçe, bu jestin güzelliğini takdir etmeye başladım. Teşekkürler Sensei ve teşekkürler Tokyo; bu güzellik, kültür ve sıcak karşılama için."