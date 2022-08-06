Kim Kardashian ve Pete Davidson 9 aylık birlikteliklerinin ardından ayrılma kararı aldı

Kim Kardashian ve Pete Davidson aşkı sona erdi... 28 yaşındaki Pete Davidson ile 41 yaşındaki Kim Kardashian'ın dolu dizgin aşkına engel mesafeler oldu. İkili Ekim 2021'de romantik bir birlikteliğe başlamıştı.

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, Kim Kardashian ve Pete Davidson arkadaş kalma kararı aldığı bildirildi. Pete Davidson’ın rol aldığı Saturday Night Live setinde tanışan çift, kısa bir süre sonra sevgili oldu. Bu süreçte aşklarını dile getirmekte çekinmeyen ikili dolu dizgin aşk yaşadı. Öyle ki, Kim Kardashian bir röportajında 'Uzun zamandır hissetmediğim duyguları hissettim' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

UZAK MESAFE PROBLEM OLDU

Bu süreçte uzun mesafe aşklarına engel oldu. İkilinin iş temposu, seyahat planları ve Kim Kardashian'ın çocukları bu aşkı sonlandırmaya neden oldu. Çifte yakın olan biri, "Ayrılmalarının bir nedeni yoğun programlarıydı. İkisi de sürekli seyahat ediyor ve zordu." şeklinde açıklamalarda bulundu. İçeriden bir diğer kaynak ise, “Pete tamamen spontane, dürtüsel ve kendisi her neredeyse Kim'in de oraya biran önce uçmasını ve onunla gelmesini istiyor ancak Kim'in dört çocuğu var ve bu o kadar da kolay değil. Çocuklara odaklanması gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu durumun da ikiliye problem olduğu bildirildi.