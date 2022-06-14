Kim Kardashian ve Pete Davidson'ın aşk tatili

Kim Kardashian, Kanye West ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı ve ardından 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson'la aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez sevgilisiyle olduğu fotoğrafını yayınlayan reality show yıldızı, Davidson ile soluğu tatilde aldı.

"2 KİŞİLİK PLAJ"

Paylaşımından sadece bir saat sonra 2 milyondan fazla beğeni alan (ve artmaya devam eden) gönderiye "2 kişilik plaj" yazdı .

Hem platin sarısı saçlı, 41 yaşındaki Kardashian hem de 28 yaşındaki Davidson, kristal berraklığındaki suları ve mavi gökyüzünü içeren muhteşem çevrelerinin tadını çıkarırken küçük bir teknede uzandılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @kimkardashian'in paylaştığı bir gönderi

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Siyah bikini giydiği görülen Kardashian, bir ara sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Birbirlerini öpücüklere boğan çift, o anları da yayınladı. Paylaşımlarıyla hayranlarından yoğun ilgi gören çift, nerede tatil yaptıklarını ise belirtmedi.

Mart ayında ilişkileriyle Instagram yetkilisi olduktan sonra, Kardashian ve Davidson sosyal medyada bolca fotoğraf paylaşıyorlar.

Geçen ay, SKIMS kurucusu Kim, yeni Hulu şovu "The Kardashians"ın galasından sonra Davidson ile kucaklaşıp birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarının samimi fotoğraflarını Instagram'da yayınlamıştı.