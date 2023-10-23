Kim Kardashian'dan 43. yaşına özel gösterişli parti

Kim Kardashian, 43'üncü yaşını kutladı. Beverly Hills'te lüks bir restoranda düzenlenen gösterişli partiye Kardashian/Jenner ailesinin üyeleri ile Hailey Bieber, Lauren Sánchez ve Ivanka Trump gibi ünlü isimler katıldı.

"Asla hayal edemezdim"

Amerikalı reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kardashian, doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Kardashian, arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşırken, "Bu kızlara arkadaşlarım diyebilecek kadar şanslı olacağımı asla hayal edemezdim" mesajını yazdı.

Ünlü yıldız, parti katılımcılarına teşekkür ettiği paylaşımında, hamile ablası Kourtney Kardashian'a, "Kourt, önümüzdeki hafta yatak istirahati pikniğimiz için seninle yatağa atlayacağım" mesajını gönderdi.

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Partide model ve tasarımcı Kimora Lee Simmons, oyuncular Sara Foster, Khadijah Haqq ve Malika Haqq da hazır bulundu.

Kardashian'ın kırmızı bir elbise giymeyi tercih ettiği partide, doğum günü pastası da ilginçti. Pasta, Fortune dergisinin Kardashian'ı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine alışını hatırlattı.

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Kardashian, ekim ayı başında ekonomi dergisi Fortune'un "100 Güçlü Kadın" listesine girmiş, derginin Ekim-Kasım sayısı için kapak pozu vermişti. Pastası da dergi kapağı fotoğrafı şeklindeydi.