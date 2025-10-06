Kim Kardashian'dan yeni imaj! Saçlarını kısacık kestirdi
Kim Kardashian, 4 Ekim 2025'te Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Paris Moda Haftası sırasında düzenlenen BoF500 Gala'ya katıldı. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Kim Kardashian'ın radikal imaj değişikliği oldu. Kim Kardashian'ın bu yeni saç stili annesi Kris Jenner'ın ikonik kısa saç modeline benzetildi.
Moda dünyasının en etkili isimlerini bir araya getiren Business of Fashion (BoF) etkinliği, Paris Moda Haftası kapsamında görkemli bir gala ile düzenlendi.
Gecede, aralarında 2025 BoF 500 kapak yıldızı Kim Kardashian, müzik yıldızları Charli XCX, Skepta, Demi Lovato ve Ice Spice, tasarımcılar Christian Louboutin ve Daniel Lee ile oyuncular Colman Domingo ve Ananya Panday'ın da bulunduğu pek çok ünlü isim yer aldı.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Kim Kardashian'ın radikal imaj değişikliği oldu. Saçları için pixie kesimini tercih eden Kardashian, hayatında ilk kez bu kadar kısa kestirdiği saçlarıyla etkinliğin odak noktası haline geldi.
Ünlü isim, yeni stiliyle verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından "Paris pixie" notuyla paylaşınca, hayranlarından büyük ilgi gördü. Yorumlarda, Kim Kardashian'ın bu yeni saç stilini annesi Kris Jenner'ın ikonik kısa saç modeline benzetenler çoğunluktaydı.