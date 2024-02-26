Kimse 60 yaşında olduğuna inanmıyor... Süper model Elle Macpherson güzellik sırrını açıkladı

GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIYOR

"Dışarı çıkıp ayaklarımı yere basıyorum. Nitrik oksidi uyarmak için sabah güneşinde biraz yoga yapıyorum veya Dr Zach'in dört dakikalık egzersizini yapıyorum. Bazen sonrasında soğuk bir dalışa gidiyorum ve günüme hazırlanmadan önce güneş ışığında bir matcha içiyorum."

İki çocuk annesi her zaman dışarıda ve doğada yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi, yüzmeyi veya sadece temiz havada ve güneş ışığında egzersiz yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.