Kimse 60 yaşında olduğuna inanmıyor... Süper model Elle Macpherson güzellik sırrını açıkladı
Dünyaca sevilen sitcom dizisi Friends'te canlandırdığı Janine LaCroix karakteriyle tanınan ünlü model Elle Macpherson çok yakın bir zamanda 60 yaşını kutlayacak. Ünlü model ve oyuncu Elle Macpherson bir dergiye röportaj vererek güzellik sırlarını paylaştı.
Efsanevi Friends dizisinde Joey'nin hem ev arkadaşı hem de sevgilisi olarak yer alan, ayrıca Batman ve Robin, Sirenler, İhanet gibi yapımlarda da rol alan ünlü model Elle Macpherson'ı görenler resmen inanamıyor.
29 Mart'ta 60 yaşına girecek olan ünlü model ve oyuncu Elle Macpherson, bir dergiye röportaj vererek güzellik sırlarını paylaştı.
8 SAAT UYKU
Ünlü model, 8 saat uyumanın önemini fark ettikten sonra iyi bir gece uykusu çekmenin de ipuçlarını açıkladı:
"Gülümseyerek yatıyorum. Mutlu bir kalple yatağa gidiyorum. Ve bir de göz maskesi."
KAFEİNDEN UZAK DURUYOR
Model ayrıca kafeinden uzak durduğunu, son yemeğini saat 17.00'de yediğini ve yola çıkmadan önce sıcak çikolata içerek rahatladığını da söyledi.
Macpherson'ın sabah 5'te uyandığında yaptığı ilk şey ise yine gülümsemek ve ardından su ve limona tüketip, sabahının 25 dakikasını 'zihinsel bedeni ve ruhuyla' ilgilenmek için yatakta meditasyon yapmaya ayırıyor. Ardından da bisikletine atlayıp sabah 6.30'da yüzmeye gidiyor:
GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIYOR
"Dışarı çıkıp ayaklarımı yere basıyorum. Nitrik oksidi uyarmak için sabah güneşinde biraz yoga yapıyorum veya Dr Zach'in dört dakikalık egzersizini yapıyorum. Bazen sonrasında soğuk bir dalışa gidiyorum ve günüme hazırlanmadan önce güneş ışığında bir matcha içiyorum."
İki çocuk annesi her zaman dışarıda ve doğada yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi, yüzmeyi veya sadece temiz havada ve güneş ışığında egzersiz yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.