Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz

Geçtiğimiz gün saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu söyleyen Yıldız Tilbe, iki farklı maskeyle pozlarını yayınladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz - Resim : 1

Kullandığı bir saç boyası nedeniyle yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, sosyal medyadan isyan etmişti. 

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Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz - Resim : 2

Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

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Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz - Resim : 3

Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

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Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz - Resim : 4

Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.