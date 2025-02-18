Kimyasal boyadan yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe'den maskeli poz
Geçtiğimiz gün saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu söyleyen Yıldız Tilbe, iki farklı maskeyle pozlarını yayınladı.
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Kullandığı bir saç boyası nedeniyle yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, sosyal medyadan isyan etmişti.
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Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.
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Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.
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Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.