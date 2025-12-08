Kiraza 5 bin lira ödeyen Gonca Vuslateri: "Çekirdeğini bile atamam artık"

Yalan Dünya dizisindeki unutulmaz 'Eylem' ve 'Vasfiye Teyze' tiplemeleriyle geniş kitlelerce tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Gonca Vuslateri, manav alışverişi sırasında yaşadığı şoku mizahi bir video ile paylaşarak sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Manavdan aldığı kirazın bedeli karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vuslateri, meyve fiyatlarının ulaştığı seviyeye dikkat çekmek için esprili bir üslup kullandı. Ünlü oyuncu, elindeki kirazları göstererek videoda şu sözleri sarf etti:

"Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım."

Gonca Vuslateri’nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenip paylaşıldı.

Oyuncunun bu tepkisi, sosyal medya kullanıcıları arasında özellikle artan meyve sebze fiyatları konusunu yeniden alevlendirerek geniş bir tartışma konusu haline geldi.