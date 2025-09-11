Kırmızı halıya cesur dönüş: Margot Robbie yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey'in galasında
Margot Robbie, 11 Eylül 2025'te Londra, İngiltere'deki Odeon Luxe Leicester Square'de düzenlenen "A Big Bold Beautiful Journey" İngiltere galasına katıldı. Ünlü oyuncu "Barbie" çılgınlığından iki yıl sonra kırmızı halıya cesur bir dönüş yaptı.
Margot Robbie, Kasım ayında eşi Tom Ackerley ile ilk bebeğini kucağını almasının ardından verdiği aradan sonra, kırmızı halıya görkemli bir dönüş yaptı.
Robbie, 10 Eylül'de yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Londra galasına katıldı ve şimdiye kadarki en cesur ve en açık kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü yıldız, Colin Farrell ile başrolü oynadığı “A Big Bold Beautiful Journey” filminin Londra galasına Armani Privé 2025 couture koleksiyonundan transparan tül üzerine işlenmiş yoğun taş ve kristallerle kaplı bir elbise ile katıldı.
Margot Robbie neredeyse her detayı gözler önüne seren transparan bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Renkli ve stratejik olarak yerleştirilmiş boncuk işlemeleriyle tasarlanmış bu elbise, doğum sonrası fiziğini sergileyen cesur bir tercih oldu.