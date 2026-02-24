Kıskanmak dizisinde ayrılık! Dizinin Cemil'i projeye veda ediyor

NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kıskanmak, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri hem heyecanlandıracak hem de duygusal bir vedaya sahne olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Yılmaz Şahin’in ise kaleminden çıkan dizide, Cemil karakterine hayat veren Cem Uslu kadrodan ayrılıyor.

Cem Uslu’nun canlandırdığı Cemil, senaryo gereği hapse girerek hikâyeye veda ediyor. Yapılan açıklamalara göre bu ayrılık tamamen senaryonun doğal akışı ve karakterin hikâyesinin tamamlanmasıyla ilgili:

Hikâye örgüsünde Cemil'in misyonunun sona ermesi nedeniyle oyuncu projeden ayrılma kararı aldı. Bu akşamki bölümde Cemil’in parmaklıklar ardına gidişi, dizideki diğer karakterlerin hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Diziden ayrılan başarılı oyuncu, ekranlara ara verse de sanattan kopmuyor. Cem Uslu, kendi yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Başka Hayat" isimli tek kişilik oyunuyla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Oyuncunun bu projeye odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında.