Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı

Her paylaşımıyla olay olan isimlerden ünlü manken Didem Soydan soğuk havalardan kaçıp tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaşan mankene çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Elele Online

Elele Online
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Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı - Resim : 1

Hem açıklamaları hem de pozlarıyla sık sık sosyal medyada sıkça gündem olan Didem Soydan adından adından söz ettirmeye devam ediyor.  

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Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı - Resim : 2

Soğuk havalardan sıkılan ünlü model Didem Soydan, tropik bir adaya tatile gitti. Adadan sere serpe pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımına ise "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" notunu düştü.

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Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı - Resim : 3

Soydan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekerken, takipçilerinden yüzlerce yorum ve binlerce beğeni aldı.  

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Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı - Resim : 4

Soydan'ın karelerini görenler "Tropik ada da dünyanın yaşayan en güzelini gördü", "Kraliçe", "Mükemmel", "Ve tanrı kadını yarattı",  yorumları yaptı. 