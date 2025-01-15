Kıştan sıkılan Didem Soydan tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaştı
Her paylaşımıyla olay olan isimlerden ünlü manken Didem Soydan soğuk havalardan kaçıp tropik bir adaya gitti! Tatil pozlarını paylaşan mankene çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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Hem açıklamaları hem de pozlarıyla sık sık sosyal medyada sıkça gündem olan Didem Soydan adından adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Soğuk havalardan sıkılan ünlü model Didem Soydan, tropik bir adaya tatile gitti. Adadan sere serpe pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımına ise "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" notunu düştü.
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Soydan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekerken, takipçilerinden yüzlerce yorum ve binlerce beğeni aldı.
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Soydan'ın karelerini görenler "Tropik ada da dünyanın yaşayan en güzelini gördü", "Kraliçe", "Mükemmel", "Ve tanrı kadını yarattı", yorumları yaptı.