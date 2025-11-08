Kıvanç Kasabalı'nın acı kaybı
Oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Kasabalı, üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, baba acısıyla sarsıldı. Kasabalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"BABAMIZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"
Kasabalı, paylaşımında şunları söyledi; "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."
KIVANÇ KASABALI KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?
24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bursa, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.
Kıvanç Kasabalı Temmuz 2005'de oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile hayatlarını birleştirdiler.
KIVANÇ KASABALI'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Evlilik Hakkında Her Şey
Yasak Elma
Siyah Beyaz Aşk
Yaprak Dökümü,
Analar ve Anneler,
Ağlatan Dans
Küçük Kadınlar
Merhamet
Samanyolu
Ayrılsak da Beraberiz
Kanlı Düğün
Bodrum Masalı