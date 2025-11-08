Kıvanç Kasabalı'nın acı kaybı

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, baba acısıyla sarsıldı. Kasabalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"BABAMIZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

Kasabalı, paylaşımında şunları söyledi; "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."

KIVANÇ KASABALI KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?

24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bursa, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kıvanç Kasabalı Temmuz 2005'de oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile hayatlarını birleştirdiler.

KIVANÇ KASABALI'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Evlilik Hakkında Her Şey

Yasak Elma

Siyah Beyaz Aşk

Yaprak Dökümü,

Analar ve Anneler,

Ağlatan Dans

Küçük Kadınlar

Merhamet

Samanyolu

Ayrılsak da Beraberiz

Kanlı Düğün

Bodrum Masalı