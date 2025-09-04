Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile' dizisindeki dublörüne sahip çıktı

Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bu yüzden de işten çıkarıldığını açıkladı. Tan, paylaştığı videolu açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."