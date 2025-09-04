Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile' dizisindeki dublörüne sahip çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan'ın kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine işine son verilmişti. Tartışılan bu gelişmeyle ilgili olarak, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bugün ilk kez yorum yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan setten kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.
Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bu yüzden de işten çıkarıldığını açıkladı. Tan, paylaştığı videolu açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."
Yaşanan tüm bu gelişmelerin üzerine ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.