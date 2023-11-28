Kıvanç Tatlıtuğ bilinmeyen bir özelliğini anlattı: Başak'ı mesela mutfağa sokmam, mutfak benimdir

Kıvanç Tatlıtuğ, hem dijitalde hem televizyonda yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Tatlıtuğ, şimdilerde İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat ile başrolü paylaşıyor. Filmin yayınlanmasıyla gündemden düşmeyen ikili, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programında yaptıkları açıklamalarla da uzun süre konuşuldu.

"ASLA KİMSE GİREMEZ"

Tüm soruları içtenlikle cevaplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sözleriyle ise sosyal medya kullanıcılarını hem gülümsetirken hem de takdir topladı: "Başak oğlumuz Kurt'a hamileyken, bir boşluk buldum.

Gittim, aşçılık eğitimi aldım. Kendi çapımda yemekler yapıyorum. Başak'ı mesela mutfağa sokmam. Kesinlikle mutfak benimdir. Asla kimse giremez"