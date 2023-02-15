Kıvanç Tatlıtuğ: Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 10 ili kapsayan afet bölgesinde oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yardımlar da tüm hızıyla devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ da AHBAP Derneği ile birlikte deprem bölgesindeki insanlar için yardım görüşmelerinde bulunup, 1 milyon 150 bin TL bağış yapmıştı. Ünlü oyuncu uzun süre sonra twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"BİRBİRİMİZE SIMSIKI SARILALIM"

Kıvanç Tatlıtuğ, takipçilerine "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?" sözleriyle seslendi. Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl oğlunun dünyaya gelmesinin ardından 15 Nisan 2022 tarihinde "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" şeklinde tweet atmıştı.