Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e olan aşkını anlattı: Her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Ünlü manken ve aktör Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında eşi Başak Dizer ile hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl, çift oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Mutlu birliktelikleri devam eden Tatlıtuğ'un 2022 yılında bir dergiyle yaptığı röportajdan kareler ve açıklamaları paylaşıldı.

"ÇOK SEVMEK YETMEDİ..."

Tatlıtuğ, röportajda eşine olan sevgisini şaşırtan sözlerle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Kıvanç Tatlıtuğ, geride bıraktığımız hafta sonu ateşlendiği ve test yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, koronavirüs test sonucunun üçüncü kez pozitif çıktığını öğrenmişti. Bunun üzerine Tatlıtuğ, hastalığın başlamasının ardından eşi ve oğlu için virüsün yayılmasını önlemek amacıyla büyük bir özen gösterdiği ortaya çıktı.

Bir etkinlikte kameraların karşısına geçen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatşıtuğ'un son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Dizer, "Evet covid oldu ancak atlattı. Oğlum ve ben de çok iyiyiz Kıvanç da çok şükür önemli bir şey olmadı. İyileşti zaten teşekkürler" şeklinde konuştu.