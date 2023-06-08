Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim ile buluştu! "Hayranıyım ve hastasıyım'' 

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Terim, buluşmadan bir kare paylaştı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

"Hayranıyım ve hastasıyım''

Tatlıtuğ da aynı fotoğrafı “Canım Fatih ağabeyim. Kıymetlim. O bir tane, başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım” notuyla paylaştı.