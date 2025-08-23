Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay için ifade verdi

Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin, tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu belirlendi. Tutuklanan gemi kaptanı C.T., ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında gemisinin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol için dairesel hareket yapmasına rağmen canlı bir emareye rastlamadığını ve seyrine devam ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Yapılan incelemeler, kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı ve geminin baş kısmında sürtünme izlerinin bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca, kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından kaptan C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını incelediği görüldü. Şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunmadı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN SON GÖRÜŞMESİ

Olayla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, kazadan hemen önce işadamı ile telefonla görüştüğü, ancak telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayarak şüphelerini dile getirdi.

İFADE VERDİ

İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ederken, Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifadeye çağrıldı. Arama çalışmalarına katılan ünlü oyuncu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne davet edildi.

Tatlıtuğ, ifadesinde kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, görüşme sırasında hattın aniden kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşamadığını belirtti. Ayrıca, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında, yatın çarptığı düşünülen yük gemisinden alınan numunelerin sonuçları da açıklandı. Yapılan incelemelere göre, parçalanan yat ile gemideki boya izlerinin birbirleriyle örtüştüğü tespit edildi.