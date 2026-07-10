Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Başak Dizer hamile
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den müjdeli haber geldi...Çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan Başak Dizer’in bu kez bir kız bebek beklediği öğrenildi.
Elele Online
Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te evlenmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten güzel haber geldi.
KIZ BEBEK GELİYOR
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
5 AYLIK
49 yaşındaki Başak Dizer, 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyeti de belli. 4 yaşına giren Kurt Efe'nin kız kardeşi olacak.