Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebek sevinci

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, Paris'te hayatlarını birleştirmelerinden 5 yıl sonra bebek heyecanı yaşıyor. 2016 senesinde dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti hakkında bir çok kez ‘bebek’ iddiaları gündeme gelmiş ve ikili çıkan iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Bu kez Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan mutlu haber geldi. Gazete Magazin’in duyurduğu bilgiye göre ünlü oyuncu baba olacak.

BAŞAK DİZER'DEN İLK AÇIKLAMA

Başak Dizer, 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Dizer, 'Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz' dedi. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu. 2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.