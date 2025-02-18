Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'i sayısız kez tehdit eden sapığın cezası belli oldu.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çifti tehdit eden sapığın cezası belli oldu.
Sabah'ın haberine göre, Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
S. A, ünlü çifti "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek defalarca tehdit etmişti. S.A. sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerini sürdürünce Tatlıtuğ çifti bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu.
Savcılık şüpheli hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı.
Çift bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı.
Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.