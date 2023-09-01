Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla uzun bir yaz tatili yaptı.

TATİL YUNANİSTAN'DA

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Havuzda oğlu Kurt Efe'yle keyifli anlar geçiren Tatlıtuğ, Başak Dizer'in çektiği bu kareyle poz verdi. Başak Dizer'de tatilden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

BAŞAK DİZER'E OLAN AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını "Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle anlatmıştı.