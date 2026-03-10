Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Eşi Başak Dizer "Artist misin?" notuyla paylaştı

. On yılı geride bırakmaya hazırlandıkları bu evlilikte, özellikle geçtiğimiz haftalarda sosyal medya ve bazı kulislerde dolaşmaya başlayan boşanma dedikoduları, çiftin hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Hatta iddialar öyle bir boyuta ulaşmıştı ki Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yi alarak evi terk ettiği dahi söylenmiş, ancak Dizer bu haberleri daha en başında tek bir cümleyle yalanlamıştı.