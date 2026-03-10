Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Eşi Başak Dizer "Artist misin?" notuyla paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ’un her imaj değişikliği bir olay olsa da, stil danışmanı eşi Başak Dizer’in paylaştığı o kareler sosyal medyayı tam anlamıyla ikiye böldü. "Kuzey Tekinoğlu" günlerini anımsatan daha açık tonlardaki sarı saçları ve oldukça fit formuyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede X ve Instagram’da en çok konuşulan başlık haline geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Paris’te attıkları imzadan bu yana magazin dünyasının en çok imrenilen ancak bir o kadar da göz önünde olan birlikteliklerinden birini sürdürürken, son günlerde haklarında çıkan asılsız iddialara sessiz ama etkili bir cevap verdiler.
. On yılı geride bırakmaya hazırlandıkları bu evlilikte, özellikle geçtiğimiz haftalarda sosyal medya ve bazı kulislerde dolaşmaya başlayan boşanma dedikoduları, çiftin hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Hatta iddialar öyle bir boyuta ulaşmıştı ki Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yi alarak evi terk ettiği dahi söylenmiş, ancak Dizer bu haberleri daha en başında tek bir cümleyle yalanlamıştı.
Paylaşılan o meşhur fotoğraf ise sadece bir imaj tazeleme karesi değil, aynı zamanda aile birliğinin sarsılmaz bir şekilde devam ettiğinin en taze kanıtı olarak kayıtlara geçti.
Stil danışmanı eşi Başak Dizer’in kadrajından yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, "civciv sarısı" olarak adlandırılan ve neredeyse efsaneleşmiş Kuzey Tekinoğlu karakterini anımsatan açık tonlardaki yeni saç rengiyle adeta yıllara meydan okuyan bir enerji yayıyor.