Kıvanç Tatlıtuğ jetsurf ile şov yaptı!

Aile dizisinde canlandırdığı 'Aslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz tatili nedeniyle eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala tatilini sürdüren Tatlıtuğ, denizde jetsurf yaparken görüntülendi. İşte 39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf üzerindeki o anları: