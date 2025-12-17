Kıvanç Tatlıtuğ uzun zaman sonra ekranlara dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016'da Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

SEVENLERİNE MÜJDE

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Dizilerin aranılan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir araya geldi. Basın mensuplarında görüntülenen Tatlıtuğ, gelecek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

"EKRANA GELECEĞİZ"

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Tatlıtuğ; ''Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" diyerek sevenlerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.