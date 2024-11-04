Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitim hayatı için yurt dışına yerleşeceği iddia edildi.
1 / 4
2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
2 / 4
Ünlü çiftin, çocukları Kurt Efe'nin geleceği ve eğitim hayatı için radikal bir karar aldığı iddia edildi.
3 / 4
OKUL İÇİN İNGİLTERE'YE GİDECEKLER
Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra oldu.
4 / 4
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEKLER
Kreşe başlayacak olan Kurt Efe, ilk eğitimini Londra'da alacak. Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünmeyen çift, okullar tatil olduğunda da iş için Türkiye'ye geri dönecekler.