Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitim hayatı için yurt dışına yerleşeceği iddia edildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar - Resim : 1

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar - Resim : 2

Ünlü çiftin, çocukları Kurt Efe'nin geleceği ve eğitim hayatı için radikal bir karar aldığı iddia edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar - Resim : 3

OKUL İÇİN İNGİLTERE'YE GİDECEKLER

Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den oğulları için radikal karar - Resim : 4

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEKLER

Kreşe başlayacak olan Kurt Efe, ilk eğitimini Londra'da alacak. Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünmeyen çift, okullar tatil olduğunda da iş için Türkiye'ye geri dönecekler.