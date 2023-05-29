Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den romantik kare

2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Romantik kare

Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den yeni kare geldi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i öperken çektiği fotoğrafını yayınladı. Çiftin fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"Savaşa da giderim net" demişti

Başak Dizer geçtiğimiz haftalarda "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaştı. Dizer, eşi Tatlıtuğ için videodaki sözlere cevaben "Burcum Koç, Venüsüm Koç, Savaşa da giderim net" deyip eşini etiketlemişti.