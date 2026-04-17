Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 4 yaşına bastı

2016 yılında Paris'te hayatlarını birleştiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

STAR WARS TEMALI DOĞUM GÜNÜ

Ünlü çiftin oğlu Kurt Efe, 4 yaşına girdi. Tatlıtuğ ve Dizer, oğullarının yeni yaşı için Star Wars temalı bir doğum günü partisi düzenledi.

Aile bireyleri ve yakın dostların katıldığı kutlamada keyifli anlar yaşandı. Kutlamadan fotoğrafları Başak Dizer'in kız kardeşi Buket Dizer paylaştı.

"GÜNEŞ IŞIĞIM 4 YAŞINA GİRDİ"

Buket Dizer, yeğeninin doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Güneş ışığım 4 yaşına girdi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.