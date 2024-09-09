Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den yeni poz
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve köpekleriyle verdiği yeni poz sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler "Gözlerimi alamıyorum", "En güzel çift" gibi yorumlarda bulundu.
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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez eşiyle fotoğrafını yayınladı.
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Köpekleri ile fotoğraf çekilen ünlü çift sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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Tatlıtuğ'un paylaşımına "Güzel aile", " Mutluluğunuz daim olsun", "Maşallah", "En iyi kalpli çift", "En güzel çift en merhametli insanlar iyi ki varsınız" gibi yorumlar geldi.