Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı, Gökova'da birlikte balık tuttu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile balık tutma keyfi yaptı. Deniz tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ ve Kasabalı'nın bu av sırasında tuttuğu balık, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.
Deniz tutkunu iki yakın arkadaş, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan) ve Kıvanç Kasabalı, Muğla'nın popüler rotalarından Gökova'da bir araya gelerek balık tutmaya çıktı.
Balık avı sırasında en dikkat çekici olay, Kıvanç Kasabalı'nın oltasına takılan devasa balık oldu. Büyüklüğüyle görenleri şaşkına çeviren bu av anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ikilinin paylaşımları dikkat çekti.
Öte yandan, uzun yıllardır süregelen dostluklarıyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı'nın, zor bir zamanlarda da birbirlerine destek oluyor.
Kıvanç Kasabalı'nın babasının cenazesinde gözyaşlarını tutamadığı zorlu anlarda, yakın çevresi ve dostları törende yalnız bırakmamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ da cenaze alanında bulunarak arkadaşına destek olmuştu. Tatlıtuğ'un, Kasabalı'ya ve ailesine sarılarak teselli verdiği ve destek olduğu anlar kameralara yansımıştı.