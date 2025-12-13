Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı, Gökova'da birlikte balık tuttu

Kıvanç Kasabalı'nın babasının cenazesinde gözyaşlarını tutamadığı zorlu anlarda, yakın çevresi ve dostları törende yalnız bırakmamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ da cenaze alanında bulunarak arkadaşına destek olmuştu. Tatlıtuğ'un, Kasabalı'ya ve ailesine sarılarak teselli verdiği ve destek olduğu anlar kameralara yansımıştı.