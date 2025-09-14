Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vaktini eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçiriyor. Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin teknedeki keyifli anlarını paylaştı.
2016 yılından beri mutlu bir beraberlikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, son dönemde sık sık oğullarıyla olan mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Son olarak, Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla teknede yeni kareler paylaştı.
Baba oğulun verdikleri pozlar, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı ve adeta yorum yağmuruna tutuldu.