Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesi ile ilgili esprili yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki ikonik yüzme sahnesi hakkında konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesi ile ilgili esprili yanıt

‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde başrolleri paylaşan ve yıllar sonra Netflix’in ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminde buluşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, sunuculuğunu İbrahim Selim’in yaptığı ‘Ajaba’ya konuk oldu. Tatlıtuğ’un programda ‘Aşk-ı Memnu’daki yüzme sahnesiyle ilgili yaptığı yorum herkesi güldürdü. 

“ŞU YÜZÜŞÜ ADANA’DA KANALDA YÜZMEYEN ADAM ANLAMAZ”

İbrahim Selim’in “Bu hangi yüzüş stili?” diye sorduğu Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu yüzüşü Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var, boğmaca olimpiyatları serbest stil” yanıtını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesi ile ilgili esprili yanıt - Resim : 1

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ aslen Balkan göçmeni ancak Adana’da doğup büyüdüğü için Adanalı olarak da biliniyor.

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