Kıvanç Tatlıtuğ’dan beğeni rekorları kıran yeni fotoğraflar

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde canlandırdığı Aslan Soykan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra Instagram’da yeni fotoğraflar yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni kareler

Instagram'a bir süredir ara veren oyuncunun son paylaşımı ile beğeni rekoru kırdı. Tatlıtuğ’un beyaz atletli gönderileri 487 bin beğeni ve 5000’nin üzerinde yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)'in paylaştığı bir gönderi

Başak Dizer ile olan evliliğinden Kurt Efe adını verdikleri bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ’un son gönderilerinin altına, “Türkiye’de rakibin yok”, "Bu nasıl bir karizma", “Beyaz atlet bir insana bu kadar mı yakışır?” gibi yorumlar geldi.