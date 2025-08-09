Kıvanç Tatlıtuğ'dan denizde kaybolan arkadaşı Halit Yukay için acil çağrı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi, lüks yat üreticisi ve Mazu Yachts'ın kurucusu Halit Yukay'dan hâlâ haber alınamıyor. 43 yaşındaki iş insanı için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde sürerken, yürütülen soruşturma tekneye bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN PAYLAŞIM

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ÇOK KRİTİK SAATLERE GİRDİK"

Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI

Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

















