Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem bölgesi için yeni yardım

Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da bölgede oluşan ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, depremzedeler için geçtiğimiz günlerde 200 bin TL nakdi bağış ve lojistik ihtiyaç yardımı sağlamıştı. Tatlıtuğ yeni bir bağışta daha bulundu.

950 bin TL'lik yeni bağış

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP ile depremzedelere yardım için çalışan Kıvanç Tatlıtuğ, bir bağış daha yaptı. Levent, sosyal medya hesabından oyuncunun 950 bin TL bağışladığını duyurdu.

. @kivanctatlitug 950 bin ₺ ilk bir bağış daha yaptı @derdoboi06 100 bin Euro bağış yaptı



👏👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023

Telefonda yardım toplamışlardı

Kıvanç Tatlıtuğ, depremin ardından Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e katılmıştı. Oyuncu, Oktay Kaynayca, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile telefonda çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize etmişti.