Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj

Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından yeni imajıyla görüntülendi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj - Resim : 1

Aile dizisinin final yapmasının ardından yeni projeleri merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün alışverişte görüntülendi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj - Resim : 2

SnobMagazin tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali herkesi şaşırttı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj - Resim : 3

Geniş paça pantolonu, botları ve takılarıyla kovboya benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ'un kombini sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj - Resim : 4

Kıvanç Tatlıtuğ'a; 'İnsan kendine neden bunu yapar', 'Lütfen bu şaka olsun', 'Başak Hanım bilinçli böyle giydirmiş olabilir', 'O Saç, o bıyık, o pantolon nedir ya' gibi yorumlar yapıldı.