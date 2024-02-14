Kıvanç Tatlıtuğ'dan dikkat çeken yeni imaj

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Aile dizisinin final yapmasının ardından yeni projeleri merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün alışverişte görüntülendi.
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SnobMagazin tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali herkesi şaşırttı.
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Geniş paça pantolonu, botları ve takılarıyla kovboya benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ'un kombini sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ'a; 'İnsan kendine neden bunu yapar', 'Lütfen bu şaka olsun', 'Başak Hanım bilinçli böyle giydirmiş olabilir', 'O Saç, o bıyık, o pantolon nedir ya' gibi yorumlar yapıldı.